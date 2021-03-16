الحكومة تجيز العمل 3 أيام أسبوعيا.. وخبيرة: يمكن دراسة أثر القرار بعد التجربة

أجازت الحكومة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة التقدم لطلب العمل لمدة ٣ أيام فقط في الأسبوع مقابل تقليل الأجر وأيام الاجازات، وفقا لقانون الخدمة المدنية.





قالت الدكتورة عاليا المهدي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تصريح خاص لـ "صدى البلد" ، أن هذا القرار يمنح الموظفين بدائل في العمل حيث يستطيعون الاختيار بين العمل على مدار الأسبوع أو ٣ أيام فقط وفقًا لرغباتهم.





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أوضحت "المهدي" أن هذه التجربة لا نستطيع تحديد أثرها من الآن بل يجب الانتظار لبعد التطبيق ومعرفة الاثر من خلال التجربة،خاصة أن تخفيض أيام العمل يتبعه خفض في الأجر وهذا ما لا يقبل به الكثيرون.





وحدد قانون الخدمة المدنية التفاصيل الخاصة بتخفيض ايام العمل حيث نصت المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقرر».





ويضم الأجر الوظيفي، طبقا لقانون الخدمة المدنية، جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف، بينما يقصد بالأجر المكمل بكل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.