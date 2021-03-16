التموين: حملات مستمرة على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم

شنت مديريات التموين بالمحافظات حملات علي الاسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية.









وأسفرت حملات المديريات عن ضبط 200 قطعة شمع فلاتر مياه غير مدون عليها اي بيانات تفيد المنشأ او المواصفات بمحافظة بورسعيد، كما اسفرت الحملات التي قامت بها مديرية تموين بورسعيد عن تحرير 60 محضرا تموينيا بينهم 16 محضرا لمخابز مخالفة ، بالاضافة الي ضبط 300 كيس مكرونة مستوردة بدون فواتير.









وفي البحيرة ضبطت مديرية التموين طن مكرونة مدعم بأحد المحال التجارية قبل بيعها بالاسواق اضافة الي 50 كرتونة صلصة مجهولة المصدر، بالاضافة الي 119 زجاجة كلور منتهية الصلاحية.









وفي الغربية تمكنت مديرية التموين من ضبط 90 كيلو جراما زيت حار مجهول المصدر، وضبط 480 زجاجة عصير مجهولة المصدر بالاضافة الي تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية نقص وزن.









وفي بني سويف تمكنت مديرية التموين من ضبط كميات كبيرة من الاسماك منتهية الصلاحية اضافة الي تحرير 6 محاضر لثلاجا ت حفظ لحوم لعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية، بالاضافة الي تحرير 3 محاضر مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل الرسمية.









وتمت احالة كل هذه القضايا للجهات المختصة للتحقيق.