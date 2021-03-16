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أخبار البلد

موسكو ولندن أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسيّر اليوم 40 رحلة جوية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من3501  راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.


وتنطلق 40 رحله جوية بمعدل 29 رحلة دوليه إلى كل من لاجوس، ندجامينا، تونس، ابوجا، الدوحه، أبوظبي، دبي، لندن، دوالا، موسكو، إسطنبول، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، الشارقة، إربيل، و 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من3501  راكب.


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 


كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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