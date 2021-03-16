انطلاق قمة مصر لتجارة التجزئة 23 مارس وإعلان تفاصيل مهرجان أهلا تسوق في يوليو

لدعم الاقتصاد الوطني في ظل تحديات جائحة كوفيد19، تنطلق الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، يوم 23 مارس الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية ومشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك بمشاركة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي





وتأتي أهمية قمة تجارة التجزئة؛ لأنها بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين وصغار التجار ورواد الأعمال الباحثين عن انطلاقة لمشروعاتهم في نفس المجال، وأصحاب الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، كما سيتم خلال دورة هذا العام الإعلان عن تفاصيل إقامة مهرجانات تسوق متخصصة لتنشيط الاستهلاك وفي الوقت نفسه تقديم أسعار مخفضة للجمهور.









وبجانب حضور الوزراء وكبار المسئولين يشارك بقمة مصر لتجارة التجزئة هذا العام 42 من أهم وأكبر المتحدثين في العالم في قطاع التجارة ينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآرائهم في كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم، كما يستهدف الحدث حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، والتي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى.





وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر، كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع.





وسيحظى كافة الحاضرين من المشاركین بلقاءات مباشرة مع قادة التسویق التقلیدي والإلكتروني والخبراء والاستشاریون في قطاع البیع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إضافة إلى تجار التجزئة، وتجار التجزئة الإلكترونیین، المتاجر الكبرى، تجار التجزئة المحتملین، تجار التجزئة للمستودعات، الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأصحاب الأعمال، ممثلو التجارة الحكومیة، مدیرو مراكز التسوق، هيئات السلع الاستهلاكية، غرف التجارة، الجهات المهتمة بتجارة التجزئة، استشاریون للبیع بالتجزئة، أصحاب امتیازات البیع بالتجزئة، المصرفیون.





وسيقام على هامش قمة مصر لتجارة التجزئة، عدد من الجلسات فى صناعة البیع بالتجزئة والتجارة الإلكترونیة، قطاعات الغذائیة وغیر الغذائیة بالتجزئة، الشركات المصنعة التي ترغب في بدء سلسلة البیع بالتجزئة، الفرانشایز، الصیدلیات ومنتجات التجمیل، الموضة، الأغذیة والمشروبات، السیارات، الإلكترونیات، الأثاث"، كما سيتم الإعلان عن خطة شركة بيزنكس القابضة للإستشارات المنظمة للقمة، عن عودة مهرجانات التسوق بشكل جديد ومختلف، على أن يعقد أول مهرجان للتسوق "أهلا تسوق" خلال الفترة من 9 إلى 30 يوليو المقبل.



