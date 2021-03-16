كأس خادم الحرمين.. عبد الرزاق حمد الله يقود هجوم النصر أمام العين





وجاء تشكيل النصر كالتالي:





برادلي جونز - سلطان الغنام - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - عبد الرحمن العبيد - علي الحسين - عبد المجيد الصلهيم - بيتروس - عبد الفتاح عسري - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله.





بينما قائمة البدلاء كالأتي:





وليد عبد الله - سامي النجعي - عبد العزيز الدوسري - عبد الله الخبيري - مختار علي - أسامة الخلف - علي لاجامي - يحيى الشهري.

أعلن الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة العين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من كأس خادم الحرمين الشريفين.