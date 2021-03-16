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رياضة

مجموعة الأهلي.. سيمبا التنزاني يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية في المريخ

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:21 م
سيمبا ضد المريخ
سيمبا ضد المريخ
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إسراء أشرف
حقق فريق سيمبا التنزاني، فوزًا كبيرًا على ضيفه المريخ السوداني، بالجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف سيمبا كل من لويس ميكيسوني، ومحمد حوسيني، وكريس موجالو، في الدقائق، 18، و39، 50.

وقدم لاعبو سيمبا مباراة قوية منذ انطلاقها، واستغلوا المساحات في دفاعات المريخ السوداني.

ورفع سيمبا التنزاني رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب الكونغولي في عقر داره، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر، أن يلتقي سيمبا بنظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 2 إبريل المقبل.
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