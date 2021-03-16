محمد أنور : نجاح إسعاف يونس فاق توقعاتي .. واستفدت من عرضه علي واتش ات | خاص

أعرب الفنان محمد أنور ،عن سعادته بنجاح مسلسله " إسعاف يونس " والذي يعرض حاليا على قناة سي بي سي والذي يعد أولى بطولاته المطلقة في الدراما .

أضاف محمد أنور فى تصريحات لـ صدى البلد :" المسلسل حقق نجاحا كبيرا على منصة واتش ات حيث وصل إلى عدد كبير من الفئة العمرية الشبابية التي تتابع المسلسلات على السوشيال ميديا والذي هم في الأغلب لا يتابعون التلفزيون ".

تابع محمد أنور:" التلفزيون له قاعدة ثانية وهما الأهل والعائلة التي لا تتابع غالبا السوشيال ميديا ويكون التلفزيون هو محط أنظارهم في أغلب الأوقات ".

اختتم " المسلسل عليه إعلانات كثيرة ويلقى نجاحا في التلفزيون مختلفا تماما عن المنصة الإلكترونية ولكن في النهاية فأنا المستفيد الأكبر من عرضه في الجهتين ".

ويعرض مسلسل "إسعاف يونس" في الثامنة مساء على قناة سي بي سي، والذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة في الدراما، وحقق العمل نجاحا كبيرا وذلك منذ بداية عرضه على منصة watch it حيث إن العمل من الأعمال الأصلية للمنصة، مؤخرًا، ونجح محمد أنور في تقديم شكل جديد من كوميديا الموقف، ليصبح العمل واحد من المفاجآت الدرامية في عام 2020.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.