البحرين.. نداء عاجل من الصحة بشأن عملية التلقيح ضد كورونا

وجهت وزارة الصحة البحرينية نداء عاجلا بشأن لقاحات كورونا في المملكة، حيث دعت الجميع إلى الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتسهيل عملية التطعيم.









وفي سياق اخر؛ ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، أن عددا من النواب يعتزمون التقدم باقتراح في جلسة البرلمان اليوم، للسماح بفتح المآتم والحسينيات بمملكة البحرين بشكل تدريجي.









وقالت الصحيفة ، إن النواب: ممدوح الصالح، وهشام العشيري، وعلي إسحاقي، ومحمود البحراني، وعمار آل عباس ، يخططون للتقدم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال في جلسة اليوم يدعو إلى السماح بفتح المآتم والحسينيات بمناطق مملكة البحرين بشكل تدريجي وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية الرسمية المعمول بها بمملكة البحرين.









وأكد النائب ممدوح الصالح ، أحد أبرز مقدمي الاقتراح على أهمية المآتم في الوسط الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع البحريني.







