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رياضة

شوط أول سلبي بين حوريا الغيني والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:04 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة حوريا الغيني والوداد المغربي، التي تقام على ملعب لانسانا كونتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تشكيل الوداد الأساسية تواجد محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك المعار إلى النادي المغربي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ الوداد المباراة بالتشكيا التالي:

أحمد رضى التكناوتي - أيوب العملود - أمين أبو الفتح - أشرف داري - يحيى عطية الله - صلاح الدين السعيدي - وليد الكرتي - يحيى جبران - محمد أوناجم - مؤيد اللافي - أيوب الكعبي.

ويتصدر الوداد المغربي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، ويحل حوريا الغيني ثانيا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل بترو أتلتيكو الانجولي جدول الترتيب بدون نقاط.
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