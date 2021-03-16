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ديني

متى تجب الزكاة في المال؟.. الإفتاء تكشف عن الشروط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:22 م
متى تجب الزكاة في
متى تجب الزكاة في المال؟ الإفتاء تكشف عن الشروط
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة المال حتى تجب في المال، لابد أن يكون هذا المال قد استوفى مجموعة من الشروط.




وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة، أن يكون قد بلغ النصاب، وأن يكون قد حال عليه الحول، وبلوغ النصاب يكون بوصول الماء إلى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، أما الحول فيكون بمرور عام هجري على بلوغ المال النصاب.


هل تجب الزكاة في المال المدخر لزواج البنت؟
وقال أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.


وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .


وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطع السداد فيأخذ من مال الزكاة .


حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروسة
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".


ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الآباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات أو أموال الزكاة لمثل هذه الحالات.


وأوضح جمعة : هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ،أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاة.
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