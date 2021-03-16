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أخبار البلد

رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مؤثري السوشيال ميديا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
التقى المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث استعرض البرامج السياحية التي أعدتها الهيئة ضمن برامج التوعية السياحية والتي سيقوم المدونين والمؤثرين بتنفيذها عن طريق زيارة عددا من المقاصد السياحية والأثرية في محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعريف متابعيهم بما تتمتع به هذه المحافظات من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة الي العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات المحلية، والتعريف بالصناعات اليدوية والتراثية لها.

جاء ذلك استعدادا لإطلاق حملة "اكتشف مصر"، لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتنشيط حركة السياحة الداخلية. 

كما سيقوم هؤلاء المدونين بنشر الصور والفيديوهات التي تعبر عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتمتع به هذه المحافظات وبزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الترويج والتسويق المختلفة والتي يتابعها الملايين مما يساهم في تشجيع متابعيهم على زيارة هذه الأماكن.

 وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أن هذه الزيارات ستعمل علي تعريف المواطنين بالحضارة المصرية والآثار  والتراث التي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين، باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع، وخاصة الشباب في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة.

وفي نهاية اللقاء أعرب هؤلاء المدونين عن شكرهم لحرص واهتمام الهيئة على تنظيم هذه الزيارات التي ستتيح لهم الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم وإشراكهم في الترويج السياحي لبلادهم .
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