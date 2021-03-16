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أخبار العالم

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:00 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
 أصدرت الأدارة العامة للطيران المدني الكويتي قرارا بشأن دخول البلاد حيث أعلنت  عن بدء تطبيق نظام MUNA لشهادات فحص ال PCR في مطار الكويت الدولي .

وشمل القرار دول البحرين والهند وبنجلاديش وسيرلانكا والإمارات وتركيا ونيبال الفلبين 
وعممت الإجارة الكويتية المنشور علي جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت . 

وشدد القرار علي التأكد من عدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت من الدول المذكور أعلاه الا بعد حصوله على شهادة
فحص (PCR) سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول (72) ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) وألا تظهر عليه أي أعراض مثل (الرشح - والعطاس - ارتفاع بدرجة الحرارة - والكحة الخ...). 

وطالب القرار بأن تكون الشهادة صادرة من أحد المختبرات المعتمدة في برنامج (MUNA) والمذكورة في منصة (كويت مسافر) .

وأوضح القرار انه سيتم تطبيق  هذا التعميم من يوم الثلاثاء الموافق (2021/03/25) في تمام الساعة (00:01 ) حسب
التوقيت المحلي لدولة الكويت.




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