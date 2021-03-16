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توك شو

مستشار السيسي: هناك إصابات بكورونا غير مسجلة بسبب عدم دخول المستشفيات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:19 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، عن أن عدد الإصابات التي تُعلن هي التي رصدت من قبل وزارة الصحة فقط في كل مصر.
وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حالات أخري تُعالج في المنازل، وهي الحالات البسيطة، وفي حالة تفاقم الإصابة يذهب المصاب للمستشفى، مشير إلي أن هناك حالات كثير لا تسجل بسبب عدم لجوئها للمستشفيات. 
وأكد أن عدد إصابات كورونا التى تعلن من قبل الوزارة  تراكمية وليس يومي، ومصر عبرت الموجة الأولى والثانية، متابعا أن مصر تشهد تذبذب في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.
وتابع أن مصر لم تدخل في الموجة الثالثة بعد ومن الممكن الدخول فيها، ومن الممكن أن تشهد مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتا وعلينا إتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. 
وأكد تاج الدين، أن كل اللقاحات في مرحلة تجارب ومسجلة تسجيل طواريء ولم تسجل بصورة نهائية. 
وأكد مستشار الرئيس للصحة، أن هناك ما يعرف باليقظة الدوائية وكثيرا من دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا بعد الآثار الجانبية المتوقعة للقاحات. 
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، إلى أنه لم يثبت بعد أن اللقاحات أمنه او غير أمنه، مؤكدا أن مصر تتابع الأمر بدقة فيما يخص لقاحات كورونا.

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