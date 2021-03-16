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عوض تاج الدين: التطعيم ضد كورونا ليس حلا نهائيا للقضاء على الفيروس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:07 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، إن هناك تذبذبا في اصابات كورونا ولقاحها حول العالم وهو ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس؛ موضحا  أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من دول كثيرة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التطعيم ضد كورونا عامل مساعد للحد من انتشار الفيروس، وليس حلا نهائيا، مضيفًا أن الحل الأكيد الذي ليس أمامنا سواه هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، أن مصر عبرت الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا وحاليا تعيش المرحلة ما بين الثانية والثالثة، موضحًا أن تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا أمر وارد.


واتابع: يجب مراقبة اللقاحات لعدة سنوات حتى يتم التأكد من فعاليتها وسلامتها، مضيفا أن مصر تتابع بكل دقة مع المؤسسات الصحية العالمية آخر ما يتم التوصل له بشأن اللقاحات.


ولفت إلى أن فترة حضانة كورونا قد تمتد إلى 27 يومًا والشخص المصاب يمكنه أن ينقل العدوى لـ 5 آخرين، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطن أولوية أولى للدولة المصرية.


وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، على أنه غير مطمئن للقاحات كورونا بنسبة 100%.
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