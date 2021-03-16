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فن

مصطفى درويش ينشر صورته على أفيش مسلسل بين السما والأرض

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:24 م
صدى البلد
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نشر الفنان مصطفى درويش، صورته من بوستر مسلسل بين السما والأرض المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل الذي يشاركه العمل الفنان هاني سلامة والنجمة التونسية درة والمسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.

وظهر النجم مصطفى درويش في البوستر بملابس كاجول، حيث يجسد شخصية شريرة حول شخص يدعى الضبع الذي يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسل بين السما والأرض بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويخوض النجم مصطفى درويش السباق الرمضاني المقبل بـ 3 أعمال من خلال مسلسل ضد الكسر مع النجمة نيللي كريم ومسلسل زي البيت الوقف مع أحمد السعدني وزينة وأخرهم مسلسل بين السما والارض الذي يتكون من 15 حلقة فقط.
مصطفى درويش ينشر صورته على أفيش مسلسل بين السما والأرض
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