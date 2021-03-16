طرح برومو حرب أهلية ليسرا .. فيديو

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر تامر مرسي فيديو الإعلان عبر حسابه على موقى التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وظهر من خلاله يسرا ونجوم المسلسل في لقطات متفرقة من أحداث المسلسل، الذي ظهر من البرومو أنه يدور في إطار مشوق، ومن المفترض عرض المسلسل على قناة CBC.

وتلعب يسرا دور طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.







