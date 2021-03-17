مسئول أوروبي يكشف مخاطر جديدة للقاح أسترازينيكا

كشف عالم الأوبئة السويدي، أندرس تيجنيل، المسؤول عن استراتيجية مواجهة كورونا في البلاد، مخاطر جديدة حول لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدا أنه قد يسبب خثرات في الدم وحالات نزيف.





وقال كبير أخصائيي الأوبئة في السويد، إن هذه الأعراض عادة ما تظهر بعد أسبوع أو أسبوعين من تلقي لقاح "أسترازينيكا"، موضحا أنه تم رصد ما بين 10 و15 مصابا فقط في دول أوروبية خارج السويد، بحسب "التلفزيون السويدي".





وأوضح أن حديثا يدور عن عرض جانبي خطير، مشيرا إلى أن الخبراء لم يكشفوا بعد عن وجود أي علاقة سببية بين استخدام اللقاح وحالات النزيف، وأن خطورة هذه الأعراض تدفع السويد إلى تعليق تطعيم سكانها بلقاح "أسترازينيكا".





وكانت دول أوروبية عدة بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أوقفت بشكل مؤقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تقارير عن جلطات دموية لدى بعض متلقي اللقاح.





من جهتها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تجري تحقيقا بشأن إصابة عدد من الأشخاص بجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا".



