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تكنولوجيا

خطاب : التسوق الإلكترونى اصبح ثقافة قريبة من المجتمع المصرى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:30 ص
احمد عبد القوى
أكد الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بى تك، أن ظروف كورونا ساعدت بشدة على تشجيع الشراء اون لاين .


وأضاف فى تصريحات خاص،ة أن فكرة الشراء عبر الانترنت لم تعد بعيدة عن المجتمع المصرى، بل اصبحت ثقافة قريبة من الشعب المصرى بكل فئاته ولا سيما الشباب.

واكد ان السوق المصرى لديه قدرة كبيرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لافتا الى ان مصر سوق صاعد واعد بكل المقاييس.

وقال على هامش افتتاح فرع جديد ببورسعيد اليوم، إن اى استثمارات جديدة فهى بيئة طيبة لخلق فرص للشباب.

وأكد أن الشركة تهتم دائما بدورها المجتمعى حيث تهتم بتبنى العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى مثل بنك الطعام المصرى وبنك الشفاء وبنك الكساء وبنك الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن شركته تقوم بعدد من المبادرة ايضا مع كل من بنك الحياة الكريمة ومركز دندرة التنموي ومؤسسة التعليم اولًا وبنك تنمية المهارات الى جانب مستشفى الناس للأطفال ومؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة بهية لإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى.
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