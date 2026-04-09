جراحة ناجحة لمريضة تعاني انسدادا معويا نادرا بكفر الشيخ | صور

نجح فريق طبي بمركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 72 عامًا، كانت تعاني انسدادا معويا نادرا.

وأكد الدكتور ياسين رمضان استشاري الجراحة ومدير المركز، أن المركز استقبل سيدة تبلغ من العمر 72 عامًا، تعاني من مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، تعاني من آلام شديده بالبطن وقيء مستمر منذ أسبوعين.

وأضاف، بعد مناظرة الحالة بواسطة الدكتور صالح المغاوري، استشاري الكبد ومناظير الجهاز الهضمي والمدير الطبي بالمركز، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن وجود انسداد معوي نادر ناتج عن انتقال حصوة كبيرة من المرارة إلى الأمعاء.

جرى تحويل الحالة فورًا إلى قسم الطوارئ مع التنسيق الكامل مع قسم الجراحة، وإجراء تدخل جراحي عاجل، وخروج المريضة بصحة جيدة إلى المنزل بفضل الله.

ضم الفريق الجراحي والطبي كلاً من: الدكتور محمد هلال – استشاري جراحة الكبد والجهاز الهضمي والبنكرياس والقنوات المرارية، والدكتور محمد سمير زعيمة، أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إيهاب طلعت – أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور حافظ محمد الهنداوي – زمالة الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إسلام طه بالي – زمالة الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمد عبد الباسط – زمالة الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، وضم قسم التخدير والدعم الحيوي، والدكتور عبد الرحمن الطنوبي – استشاري تخدير العملية.