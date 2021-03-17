سيجنال.. الصين تحظر تطبيق التشفير الشهير

قامت الحكومة الصينية بحظر تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal، صباح يوم الأثنين الماضي، الموافق 15 مارس، حيث أدرك بعض مستخدمي التطبيق في البلاد أن برنامج المحادثات المشفرة غير متوفر في الصين حتى صباح يوم 16 من الشهر الجاري.





ويعد تطبيق الدردشة المشفرة "سيجنال" آخر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تم حظر استخدامها داخل الصين، وهذه ليست المرة الأولى التي تحظر فيها الدولة الآسيوية البرامج الأجنبية الإلكترونية داخل حدودها، حيث منعت مواطنيها في السابق من استخدام التطبيقات الأمريكية الشهيرة، مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر، بحسب ما ذكره موقع "tech crunch" التقني.





وبطريقة ما، يعد قرار الحظر بمثابة شارة شرف لتطبيق التراسل الذي ذاع صيته مؤخرا "سيجنال"، مما يدل على وصول تطبيق أجنبي إلى قاعدة مستخدمين كبيرة في الصين تجذب انتباه السلطات المحلية، مما أدى إلى حظره بواسطة ما يسمى بجدار الحماية العظيم.





وفي هذه الأثناء، لا يزال تطبيق "سيجنال"، متاحا للتنزيل على متجر تطبيقات آبل، في الصين اعتبارًا من 16 مارس، مما يشير إلى أن مالكة هواتف آيفون لم تتلق أمرًا حكوميا لإزالة التطبيق من متجرها، والذي يكتسب مكانة تدريجية بين المستخدمين الصينيين المهتمين بالتكنولوجيا والمهتمين بالخصوصية.





وكان تطبيق التراسل المشفر قد حصل على تقييما 4.9 من أصل 5 من 37 ألف تقييم على متجر آبل تطبيقات الصيني، وحصد ما يقرب من 510 آلاف عملية تنزيل عبر نظام التشغيل iOS، من المواطنين الصينين داخل حدود الدولة، ولكن بالنسبة لمستخدمي أندرويد فقد أزالت شركة جوجل تطبيق سيجنال من نسخة متجر "بلاي" بالصين.





الجدير بالذكر أن "سيجنال"، تطبيق دردشة مشفر محمي بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، لمع نجمه في شهر يناير الماضي، كأحد أفضل تطبيقات التراسل حفاظا على بيانات مستخدميها، بعد أن أعلنت خدمة "واتساب" عن شروطها الأجبارية الجديدة والتي تعد انتهاكا لخصوصية المستخدم، والتي يحق للشركة من خلالها مشاركة بيانات أكثر من ملياري مستخدم مع موقع فيسبوك.





ووفقا لشركة تحليلات السوق Sensor Tower، فأن تطبيق "سيجنال" قد حقق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم عبر متجري آب ستور و جوجل بلاي مجتمعين منذ بداية العام الجاري.