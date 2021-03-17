ما هى علامات الكيمياء بين شخصين

ليس هناك شك في أن الحب عاطفة حقيقية وقوية ، ولكن ماذا عن الكيمياء؟ هل هي ظاهرة فيزيائية مع البشر أم تفاعل كيميائي تمليه الفيرومونات ، وهي مواد عديمة الرائحة تنتجها جميع الثدييات للوصول إلى مزاج "ممارسة الحب".

تبين أن العلماء يوافقون على وجود كيمياء بين شخصين والعلاقة بين الوقوع في الحب وحسن الكيمياء.

تعريف الكيمياء بين شخصين

أصبح من الواضح تمامًا لنا ما هو تعريف الكيمياء بين شخصين. إنه شعور بالشرارة الرومانسية والطاقة الجنسية والجاذبية الواضحة والشعور بالانتماء إلى الشخص الذي تقع في حبه. والطاقة العصبية ، واحمرار الوجه ، والعاطفة والمشاعر الإيجابية الأخرى التي قد نمر بها تجاه "شخص مميز" تصف أفضل ما تعنيه الكيمياء الجيدة بين الرجل والمرأة.

بمعنى آخر ، الكيمياء بين الرجل والمرأة هي الاسم الذي يطلق على جميع المشاعر والأعراض الجسدية المرتبطة بالشعور بالانجذاب من قبل شخص ما .

علامات الكيمياء بين شخصين

لا تتوقع ظهور كيمياء جيدة مع الألعاب النارية والموسيقى التصويرية الصاخبة ، ففي بعض الأحيان تكون علامات الكيمياء بين شخصين أكثر دقة ويصعب ملاحظتها في البداية. نظرًا لكونه اتصالًا غير مرئي ، فإن علامات الكيمياء محسوسة ولا تُرى.

إن علامة الكيمياء الجيدة بين الرجل والمرأة هي شعور حقيقي بالانجذاب والمغناطيسية القوية التي ترتفع في وجود شريك الحب المحتمل. العلامات الأخرى للكيمياء بين شخصين هي الحماس الكبير للاقتراب من شخص ما ، والنبض المتسارع الذي يحفزه إنتاج الأدرينالين ، والعصبية ، وضعف الركبتين ، والإيماءات الاندفاعية ، والحاجة إلى إرضاء الآخر.

تبدأ مرحلة الوقوع في الحب بعد ظهور أولى علامات الكيمياء بين شخصين عندما يتم استبدال الاندفاع الأولي بشعور بالعقلانية. الآن تجلب الكيمياء بين الرجل والمرأة شعورًا بالخفة والراحة ، ومتعة قضاء الوقت معًا والتعرف على بعضهما البعض.

تتغذى الحالة العقلية الإيجابية والإثارة الجسدية من الأشياء التي يجدها شخصان مشتركين ، مما يجعل الانجذاب الكيميائي أكثر قوة. إذا تمت رعاية الشغف من خلال التوافق العقلي ، تبدأ المودة في النمو والرغبة في تحويل الإعجاب الأولي إلى علاقة جادة طويلة الأمد.



الكيمياء بين شخصين والفيرومونات

يمكن تفسير علامات الكيمياء التي يسهل التعرف عليها من خلال الأعراض الجسدية للانجذاب من خلال وجود الفيرومونات ، وهي إشارات كيميائية يطلقها الفرد عبر الهواء والتي تؤثر على فسيولوجيا وسلوك الأعضاء الآخرين من نفس النوع.

على الرغم من أن الفيرومونات كانت مرتبطة في السابق بطقوس التزاوج في الثدييات ، فقد اكتشف العلماء أن الفيرومونات البشرية مهمة أيضًا وأنها تجعل الكيمياء بين شخصين تحدث.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.