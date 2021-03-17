جامعة عين شمس تعلن بدء نظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn

أعلن مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، خلال جلسته المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس، إطلاق المنصة الرسمية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn و التي تعد نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني.





و يقدمها قطاع شؤون التعليم والطلاب - جامعة عين شمس وإدارة تطوير التعليم بالجامعـة لطلابه باعتباره منظومة متكاملة قائمة على أفضل تطبيقات التعلم الإلكتروني في العالم بحسب تصنيف Gartner .





وقد استعرضت أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في أكثر من ١٥ كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.





وكان المجلس قد استهل جلسته بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور مصطفى رفعت بمناسبة تعيينه وكيلا لكلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب جامعة عين شمس مع تمنيات المجلس بدوام التوفيق والسداد كإضافة مميزة لأسرة المجلس الموقر .





كما وجه خالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور تامر محمد عبد الفتاح النادي الوكيل السابق ،نظرًا لما بذله من جهد في سبيل تطوير ونهضة القطاع والحرص على أداء العمل على أكمل وجه بما يليق بمكانة كلية الهندسة والجامعة









.كما أشاد المجلس بالإنتاج المتميز لطلاب كلية التربية النوعية بمعرض التصميم الزخرفي ، مع التوجيه بدعم الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم من الأدوات الفنية دعما لمجهوداتهم ، فضلا عن ضرورة التعاون مع المجلس الأعلى للثقافة في المجالات المختلفة بما يثري الأنشطة المختلفة الموجهة لأبنائنا الطلاب .







