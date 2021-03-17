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أخبار العالم

اليمن يعلق على إدانة السعودية اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:26 ص
اليمن تعلق على إدانة
اليمن تعلق على إدانة السعوية اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق
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دعاء أبوهشيمة
أعربت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها ببيان الخارجية السعودية الذي أدان اقتحام متظاهرين لقصر معاشيق، مؤكدة أهمية منحها الفرصة لخدمة الشعب في ظل الأوضاع الصعبة 

ووفقا لشبكة "العربية"، قالت الحكومة في بيان لها، إنها ممتنة بشدة لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود الأخوية التي بذلتها ولا زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.

وشددت الحكومة على أن "استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز الذي ما كان له أن يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعربت، صباح اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق أمس الثلاثاء، مقر إقامة الحكومة اليمنية في مدينة عدن جنوب اليمن، مؤكدة دعم المملكة للحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة 30 ديسمبر الماضي برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مشددة على أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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