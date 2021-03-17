هل يمكن الشفاء من التهاب السحايا عند الأطفال ؟

يعتمد الشفاء من التهاب السحايا عند الأطفال عند الأطفال على حسب النوع، وقد يستطيع طبيب الأطفال تشخيص الإصابة بالتهاب السحايا بناءً على التاريخ الطبي والفحص البدني واختبارات تشخيصية محدَّدة، وقد يتحقق طبيبكَ أثناء الاختبار من علامات الإصابة في المنطقة حول الرأس والأذن والحلق ومن الجلد على طول العمود الفقري.
ويجب معالجة التهاب السحايا البكتيري الحاد في الحال باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الوريد وأحيانًا الكورتيكوستيرويدات. إذ يساعد ذلك على ضمان التعافي وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات، مثل تورم الدماغ، والنوبات.
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يعتمد نوع المضادات الحيوية أو مجموعاتها على نوع البكتيريا التي تسبب العدوى. قد يوصي طبيبك بتناول مضاد حيوي واسع المفعول حتى يمكنه تحديد السبب الأساسي في الإصابة بالتهاب السحايا.
أما عن التهاب السحايا الفيروسي لا يمكن للمضادات الحيوية علاج التهاب السحايا الفيروسي وتتحسن معظم الحالات من تلقاء نفسها خلال عدة أسابيع، وعادة ما يتضمن علاج الحالات المتوسطة لالتهاب السحايا الفيروسي ما يلي:
الراحة في الفراش
شرب الكثير من السوائل
تناول أدوية الألم التي تصرف دون وصفة طبية للمساعدة على خفض الحمى والتخفيف من آلام الجسم
وقد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لخفض الورم في الدماغ ودواء مضاد للتشنجات للسيطرة على النوبات. إذا تسبب فيروس الهربس في الإصابة بالتهاب السحايا، فإن الدواء المضاد للفيروسات متاح.
وإذا لم يَكُنْ سبب التهاب السحايا غير واضح، فقد يبدأ الطبيب العلاج بمضادات الفيروسات والمضادات الحيوية عندما يُعرَف السبب؛ حيث تُعالِج الأدوية المضادة للفطريات التهاب السحايا الفطري، ويُمكِن أن تُعالِج مجموعة من مضادات حيوية معيَّنة التهاب السحايا السُّلي. يُمكِن أن تُرفَص هذه الأدوية؛ لأن الآثار الجانبية لها خطيرة حتى يُؤكِّد الاختبار أن السبب كان فطريًّا.
ويُعالَج التهاب السحايا غير المعدي الناتج كردِّ فعل تحسُّسي أو أمراض المناعة الذاتية باستخدام الكورتيكوستيرويدات. لا نحتاج العلاج في بعض الحالات؛ لأنَّ الحالة يُمكِن أن تُشفَى ذاتيًّا. يتطلَّب السرطان المصاحب لالتهاب السحايا علاجًا خاصًّا بالسرطان.
وقد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لخفض الورم في الدماغ ودواء مضاد للتشنجات للسيطرة على النوبات. إذا تسبب فيروس الهربس في الإصابة بالتهاب السحايا، فإن الدواء المضاد للفيروسات متاح.
وإذا لم يَكُنْ سبب التهاب السحايا غير واضح، فقد يبدأ الطبيب العلاج بمضادات الفيروسات والمضادات الحيوية عندما يُعرَف السبب؛ حيث تُعالِج الأدوية المضادة للفطريات التهاب السحايا الفطري، ويُمكِن أن تُعالِج مجموعة من مضادات حيوية معيَّنة التهاب السحايا السُّلي. يُمكِن أن تُرفَص هذه الأدوية؛ لأن الآثار الجانبية لها خطيرة حتى يُؤكِّد الاختبار أن السبب كان فطريًّا.
ويُعالَج التهاب السحايا غير المعدي الناتج كردِّ فعل تحسُّسي أو أمراض المناعة الذاتية باستخدام الكورتيكوستيرويدات. لا نحتاج العلاج في بعض الحالات؛ لأنَّ الحالة يُمكِن أن تُشفَى ذاتيًّا. يتطلَّب السرطان المصاحب لالتهاب السحايا علاجًا خاصًّا بالسرطان.