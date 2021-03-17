هل يمكن الشفاء من التهاب السحايا عند الأطفال ؟

شرب الكثير من السوائل

تناول أدوية الألم التي تصرف دون وصفة طبية للمساعدة على خفض الحمى والتخفيف من آلام الجسم





و قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لخفض الورم في الدماغ ودواء مضاد للتشنجات للسيطرة على النوبات. إذا تسبب فيروس الهربس في الإصابة بالتهاب السحايا، فإن الدواء المضاد للفيروسات متاح.





وإذا لم يَكُنْ سبب

غير واضح، فقد يبدأ الطبيب العلاج بمضادات الفيروسات والمضادات الحيوية عندما يُعرَف السبب؛ حيث تُعالِج الأدوية المضادة للفطريات التهاب السحايا الفطري، ويُمكِن أن تُعالِج مجموعة من مضادات حيوية معيَّنة التهاب السحايا السُّلي. يُمكِن أن تُرفَص هذه الأدوية؛ لأن الآثار الجانبية لها خطيرة حتى يُؤكِّد الاختبار أن السبب كان فطريًّا.





ويُعالَج التهاب السحايا غير المعدي الناتج كردِّ فعل تحسُّسي أو أمراض المناعة الذاتية باستخدام الكورتيكوستيرويدات. لا نحتاج العلاج في بعض الحالات؛ لأنَّ الحالة يُمكِن أن تُشفَى ذاتيًّا. يتطلَّب السرطان المصاحب لالتهاب السحايا علاجًا خاصًّا بالسرطان.