السلالة الفرنسية من فيروس كورونا يمكنها مراوغة تحليل بي سي آر.. تفاصيل

. كشف بحث جديد من قبل باحثون فرنسيون، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت في منطقة بريتاني (غرب) قد يكون اكتشافها أكثر صعوبة عبر الفحص من بقية السلالات الأخرى مما يشكل خطرا اكبر من انتشار هذه السلالة





وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها إن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارًا من غيرها. ورصد العلماء، حوالي ثماني إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في بؤرة في مستشفى في منطقة بريتاني،





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وقالت إدارة الصحة في منطقة بريتاني في بيان آخر، أنهم يجرون تحقيقات لتحديد تأثير التطعيم والأجسام المضادة التي تكونت جراء إصابات سابقة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 على هذه السلالة.





كما يسعى العلماء لمعرفة ما إذا كان بإمكان هذه السلالة عدم الظهور في الاختبار بعدما جاءت نتيجة فحص تفاعل البوليمر المتسلسل "بي. سي. آر" PCR سلبية لدى عدة مرضى، ثم جاءت نتيجة عينات دم أو عينات مأخوذة من عمق الجهاز التنفسي إيجابية لناحية إصابتهم بـ فيروس كورونا





وكانت منطقة بريتاني حتى الآن بمنأى عن الانتشار الكثيف لكورونا وسلالاته المتحوّرة، حيث كان عدد الإصابات اليومية فيها منخفضًا خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء في فرنسا، كما كان يُنقل إليها مصابون بالفيروس لتخفيف الضغط عن مستشفيات باريس والشرق الفرنسي.