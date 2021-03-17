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مرأة

وصفة ألمانية.. طريقة عمل البيغل بالزعتر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:29 ص
طريقة عمل البيغل
طريقة عمل البيغل بالزعتر
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل البيغل بالزعتر من أشهر أنواع الخبز وأصلها من ألمانيا، وتأتي بنكهات عديدة من السادة إلى السمسم والزبيب والزيتون وغيرها من الإضافات، وتمتاز بأنها تكون أقسى من الخبز العادي وأكثر كثافة. 




وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل  البيغل بالزعتر، وهي وجبة سهلة وسريعة للمدرسة، ويمكن تناولها في الصباح مع كأس من الشاي أو القهوة، وإليكم الطريقة بالخطوات:


طريقة عمل البيغل بالزعتر
مكونات طريقة عمل البيغل بالزعتر:
2 ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة طعام سكر
1/4 1 كوب ماء دافي
1/2 3 – 4 اكواب طحين
ملعقة صغيرة ملح


للوجه:
2 ملعقة طعام كريمة سائلة
2-3 ملعقة طعام زعتر بالسمسم
يمكن عمل أي تغيير على الوجه مثل السمسم فقط أو تركه سادة أو بذور الخشخاش


طريقة عمل البيغل بالزعتر
1- تخلط الخميرة مع السكر والماء.

2- توضع في العجانة ويضاف الطحين ثم الملح وتعجن 10 دقائق. أضيفي المزيد من الطحين إذا احتاج الأمر.

3- تترك مغطاة لتخمر ساعة، ويوضع قدر ماء ليغلي على النار وعندما يغلي تخفض الحرارة للوسط.

4- تقطع إلى 8 قطع متساوية باصبع السبابة نقوم بعمل ثقب صغير بالوسط.

5- نبدأ بسلق البيغل بالماء ونقلب بخفة لمدة 2-3 دقيقة، كلما تم سلق البيغل أكثر يكون أقسى وأكثر صعوبة في المضغ.

6- نضفي القطع المسلوقة ونضعها على صينية، ونحمي الفرن إلى 200 درجة.

7- يدهن الوجه بالكريمة، ويرش البيغل بالزعتر، وتخبز لتصبح ذهبية وتنضج.

8- تقسم من النصف وتحشى حسب الرغبة كـ لبنة وزيتون، أو حمص، أو جبنة بيضاء، أو جبنة كريمية.
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