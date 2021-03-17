ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجان الضبطية القضائية بالتعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالدقهلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:23 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التعليمية، التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص.

اقرأ ايضا | لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية استرداد كلمة المرور للبريد الإلكترونى التابع للجامعة

وأشار التقرير، إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة كيانين وهميين، وهما: أكاديمية طيبة الدولية للهندسة والعلوم الصحية، ومقرها في (شارع السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حي الجامعة أمام بوابة القرية الأولمبية بمحافظة الدقهلية)، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة لغير المتخصصين ، وأكاديمية التمريض الخاص والمسماه (HP ACADEMY) ومقرها في ( 3 شارع صبرى صديق أمام بوابة العيادات الخارجية للمستشفى الدولى "الاستاد" بالمنصورة محافظة الدقهلية)؛ وتقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتقوم بمنح شهادات تعليمية دون ترخيص ومنح دبلومات فى العلوم الصحية دون الحصول على ترخيص.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأتين؛ وقام بمخاطبة محافظ الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمان عدم التلاعب بهم.

وطالب الوزير الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي يداهم كيانات وهمية بالجيزة

بعد مداهمة التعليم العالي كيانات وهمية بالجيزة.. تفاصيل تطبيق الضبطية القضائية.. ومصير الطلاب بهذه المعاهد وتحذيرات من مكتب التنسيق

التعليم العالي توضح مصير طلاب الكيانات الوهمية

التعليم العالي: لم نغير قواعد القبول بتنسيق 2021 - 2022.. ونحذر الطلاب من هذه الكيانات

وزير التعليم العالي ينعى أكرم العوضي رئيس جامعة حورس: تغمده الله برحمته

لطلاب تنسيق 2021/2022.. تعرف على كيفية التمييز بين الكيانات الوهمية والجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد صلاح منصور .. قصة وفاة ابنه المأساوية

يحارب اختراق الفيروس .. استشاري مناعة ينصح باستعمال هذا الصابون

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

في ذكرى ميلاده .. قصة وفاة صلاح منصور المأساوية

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

ندى بسيونى تكشف لصدى البلد عن رأيها فى تعدد الزوجات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور