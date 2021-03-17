5 مبدعين يزينون مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

قررت إدارة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية أن يهدى دورته العاشرة الى أرواح 5 مبدعين راحلين وهم مديحة يسري ويخصص لها كتابا بعنوان " سمراء النيل " يكتبه محمد محمد مستجاب، كما يخصص لها ندوة خلال فعاليات المهرجان بحضور النجوم الذين عاصروها.





كما يهدى المهرجان دورته الى روح الكاتب الراحل وحيد حامد والمنتج التونسي نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج السينمائية.





وتهدى الدورة أيضا الى روح المغربي نور الدين الصايل وأيضا الفنان الراحل محمود المليجي ويخصص له ملف خاص من ضمن نشرات المهرجان عن أعماله وأهم المحطات السينمائية في مشواره.





بينما يكرم المهرجان فى هذه الدورة اسم الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق وهو من المكرمين ضمن برنامج تكريم السينما السودانية .



