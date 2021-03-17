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رياضة

بدر بانون ينضم لمنتخب المغرب خلال ساعات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يطير المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة معه في مبارياتي موريتانيا وبوروندي، ضمن مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.

وعاد بدر بانون مع بعثة الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، بعد الفوز على فيتا كلوب ، في المباراة التي أقيمت  باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 5أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته يوم 23 مارس الجاري؛ استعدادا لاستكمال ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية.

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