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رياضة

أليو ديانج يطير لـ مالي للانضمام لمنتخب بلاده للمشاركة في مباراتي غينيا وتشاد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يطير أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مالي خلال الساعات المقبلة؛ للانتظام فى معسكر منتخب بلاده؛ للمشاركة معه في مباراتي غينيا وتشاد بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة خلال مارس الجاري.

وشارك أليو ديانج مع الأهلي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي التى أقيمت أمس، الثلاثاء، بالكونغو، والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد ديانج مع بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يعود إلى بلاده خلال الساعات المقبلة؛ للانتظام في معسكر منتخب مالي بعد التنسيق مع جهاز الكرة في النادي الأهلي.

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