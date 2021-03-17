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حوادث

حفلة في مركب بالجيزة والحجز أونلاين.. الأمن يكشف وكر الشباب لتعاطي الاكستاسي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:52 م
الاستكاسي
الاستكاسي
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار، في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.


رصدت المتابعة الميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العقاقير المخدرة خاصة "عقار الأكستاسي المخدر "الخبوط" والعقاقير المهلوسة) وذلك من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب متخذين من تلك الحفلات ستارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستخدمين في ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة "خاصة المستحدثة منها" بجرعات كبيرة وصولًا إلى مرحلة الهلوسة ، وقيام عناصر التشكيل بالترويج لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحصيل رسوم الحضور عن طريق بطاقات الفيزا باستخدام أحد البرامج على شبكة الإنترنت، وتمت متابعة نشاطهم الإجرامي وتبين أنهم يقومون بالاستعدادات لتنظيم حفلة على إحدى المراكب النيلية تم حجزها بمعرفة عناصر التشكيل ، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم (5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة).


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديريتي أمن (القاهرة، الجيزة) تم ضبطهم، وبحوزتهم (3) سيارات - عدد من الطوابع المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع - كمية من مخدر الكوكايين - كمية من مادة كربونات الصوديوم تستخدم لخلطها مع مخدر الكوكايين لزيادة وزنه - (2) زجاجة بها مادة مخدرة - مبلغ مالي - ميزان ديجتال - و(5) هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية. 
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