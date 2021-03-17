لمواجهة كورونا.. "ري أسوان" تواصل التطهير وإلزام العاملين بالكمامات

تواصل المؤسسات والمصالح الحكومية تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين في المنشآت الحكومية بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .
وفى هذا الإطار استكملت الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان بإشراف من المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة إجراءاتها الاحترازية والوقائية بعدم دخول العاملين أو الزائرين للإدارة وجميع المباني التابعة لها بدون استخدام كمامة واقية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
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وقد حرصت الإدارة العامة للرى بأسوان على إستكمال مجهوداتها فى أعمال تطهير وتعقيم المرافق التابعة لها للحفاظ على سلامة وأمن العاملين بها وفى ظل توجيهات كل من المهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية ، وأيضًا المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان .
كما قام مسئولو لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة بإستكمال مجهوداتهم بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة مرافق الإدارة حيث قام طاقم التعقيم بالإدارة بتعقيم وتطهير مرافق ، المبنى الإداري، الورشة الفنية للمعدات ، والسيارات ، مبنى المخازن وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأمن العاملين والمواطنين المترددين من أى أضرار ولمجابهة إنتشار فيروس كورونا .
كانت قد قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتركيب تانك أكسجين إضافي سعة 3000 لتر أكسجين سائل لدعم مستشفي الصدر والحميات بأسوان وهو الذى يأتي في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية ودعم المستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد أشرف الدكتور ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، يرافقه الدكتور طارق صبح مدير الطب العلاجي علي أعمال اللجنة الفنية التي كانت تشرف علي عملية التركيب على الشبكة، واستمر العمل عليها حتي ساعات متأخرة من فجر اليوم وذلك تلبية لاحتياجات المستشفيات وتفعيله لخدمة مرضى.
وكان قد نظَّم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط كميات من الشيشة داخل عدد من المقاهي، وقد تم ضبط تلك الكميات، وتحرير محاضر للمخالفين .
وفى هذا الإطار استكملت الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان بإشراف من المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة إجراءاتها الاحترازية والوقائية بعدم دخول العاملين أو الزائرين للإدارة وجميع المباني التابعة لها بدون استخدام كمامة واقية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
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محافظ أسوان: مخاطبة وزير الإسكان لحل مشكلة تراكم المياه الجوفية بنفق السد العالي شرق
وقد حرصت الإدارة العامة للرى بأسوان على إستكمال مجهوداتها فى أعمال تطهير وتعقيم المرافق التابعة لها للحفاظ على سلامة وأمن العاملين بها وفى ظل توجيهات كل من المهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية ، وأيضًا المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان .
كما قام مسئولو لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة بإستكمال مجهوداتهم بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة مرافق الإدارة حيث قام طاقم التعقيم بالإدارة بتعقيم وتطهير مرافق ، المبنى الإداري، الورشة الفنية للمعدات ، والسيارات ، مبنى المخازن وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأمن العاملين والمواطنين المترددين من أى أضرار ولمجابهة إنتشار فيروس كورونا .
كانت قد قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتركيب تانك أكسجين إضافي سعة 3000 لتر أكسجين سائل لدعم مستشفي الصدر والحميات بأسوان وهو الذى يأتي في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية ودعم المستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد أشرف الدكتور ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، يرافقه الدكتور طارق صبح مدير الطب العلاجي علي أعمال اللجنة الفنية التي كانت تشرف علي عملية التركيب على الشبكة، واستمر العمل عليها حتي ساعات متأخرة من فجر اليوم وذلك تلبية لاحتياجات المستشفيات وتفعيله لخدمة مرضى.
وكان قد نظَّم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط كميات من الشيشة داخل عدد من المقاهي، وقد تم ضبط تلك الكميات، وتحرير محاضر للمخالفين .