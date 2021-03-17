أخبار كورونا الفنية | تعافي توفيق عبد الحميد .. إصابة ريهام أيمن ومريم منيب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية لعدد من الفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:





توفيق عبد الحميد

طمأن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت سلبية.





وأعرب توفيق عبد الحميد، في تصريح لـ "صدى البلد"، عن سعادته لاهتمام الجمهور بحالته، قائلًا «محبة الجمهور تاج فوق راسي بشكرهم عليها»، مشيرا إلى أنه سيعود لاستكمال نشاطه الفني مجددا خلال الفترة المقبلة.





وتسبب توفيق عبد الحميد فى حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يحظى باهتمام كبير ويتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.





ريهام إيمن

اعلنت الفنانة ريهام أيمن عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".





و كتبت ريهام ايمن :" الحمد لله علي كل شئ إيجابي كورونا إن شاء الله خير. .ادعولي "





يذكر ان احتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.





ونشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها، قائلة: " يمكنني حضنه مرة أخرى".





كان الفنان شريف رمزي، أعلن، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.





مريم عامر منيب

أعلنت الفنانة مريم عامر منيب عن اصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وقالت مريم : "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".





وأضافت مريم : "أى شخص يعرفنى جيدًا يعرف أننى شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".



