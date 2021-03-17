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أخبار العالم

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن أزمة لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:00 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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شيماء مصطفى
أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد وقفه احترازيًا من قبل دول أوروبية عدة.

وقالت الصحة العالمية في بيان أصدرته اليوم، إنه في هذا التوقيت، تعتبر المنظمة إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، داعية إلى بمواصلة التطعيم به.

وأشارت المنظمة إلى أنها على اتصال منتظم بوكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت أن اللجنة الاستشارية العالمية التابعة للمنظمة تعمل على تقييم أحدث بيانات السلامة المتاحة للقاح أسترازينيكا بعناية. 

ولفتت إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة والتدقيق، ستبلغ المنظمة على الفور النتائج إلى الجمهور.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتزامه تلقي لقاح شركة أسترازينيكا، ردًا على وقف عدد من الدول الأوروبية استخدامه مؤقتًا، للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية له.

وكانت عدد من دول أوروبا، أعلنت تعليق التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بشكل احترازي لحين التأكد من عدم وجود أعراض جانبية منه، وذلك بعد ورود أنباء عن حالات تجلط دموي.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات.

كما دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، عن اللقاح مجددا عن لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدا أنه آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم.

وقال جونسون اليوم الأربعاء، لنواب مجلس العموم: "ربما يكون أفضل شيء يمكنني قوله عن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا هو أنني تلقيت أخيرًا أخبارًا بأنني سأتلقى جرعة سريعة خاصة منه قريبًا جدًا".
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