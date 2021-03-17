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رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين نامونجو وبيراميدز في الكونفدرالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:06 م
نامونجو - بيراميدز
نامونجو - بيراميدز
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إسراء أشرف
انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومضيفه نامونجو التنزاني، اليوم الأربعاء بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع نامونجو.

و في الدقيقة 8 مرر رمضان صبحي الكرة لمحمود حمادة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا.

وعند الدقيقة 10 حصل بيراميدز على خطأ من منتصف الملعب، لكن شتتها الدفاع بسهولة.

وفي الدقيقة 15  استلم أحمد توفيق الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم راوغ المدافع بمهارة ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 20 انحصر الفريقين في منتصف الملعب بدون خطورة على المرمى، ثم أرسل محمد حمدي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا بسهولة.

وحصل فريق نامونجو على ركنية من جهة اليمين، في الدقيقة 25.

وتصدى شريف إكرامي لرأسية قوية من شيزا رمضان من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

وسقط جون أنتوي مهاجم بيراميد على ارضية الملعب ودخل الطاقم الطبي لإسعافه، في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 38 حصل بيراميدز على ركنية من جهة اليمين، وقام إسلام عيسى بارسال الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بدون خطورة لخارج الملعب.

وفي أخر 10 دقائق من الشوط الأول ظهر إسلام عيسي أكثر من مرة في منطة جزاء الفريق التنزاني، وأرسل الكرة داخل منطقة الجزاء أكثر من مرة ولكن وسط محاولات جيدة من الحارس جوناثان ناهيمانا.


ويحتل بيراميدز قمة مجموعته الرابعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة.

وبدأ بيراميدز بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور  - محمد حمدي  - أسامة جلال.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي – رمضان صبحي – إسلام عيسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: الحارس أحمد الشناوي وعمر جابر ومحمد فاروق وإيريك تراوري وأحمد فتحي وإبراهيم عادل ودودو الجباس.
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