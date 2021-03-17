دولة أوروبية جديدة تعلن دخولها الموجة الثالثة من كورونا

أعلن وزير الصحة النرويجي بنت هويي، اليوم الأربعاء، أن بلاده دخلت في الموجة الثالثة من فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال هويي، في مؤتمر صحفي: "نحن أصبحا في الموجة الثالثة.. لكنني أعتقد أنه يمكننا التعامل مع ذلك بنجاح مرة أخرى".





وأضاف: "نرى أن انتشار سلالة معدية أكثر للفيروس أدى إلى زيادة حادة في عدد الإصابات، خاصة في أوسلو. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في البؤر الأساسية".





وحذر الوزير من أنه إذا لم يتحسن الوضع، فسيستوجب ذلك اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الوطني.





وخلال اليوم الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 1156 حالة، منها 495 في العاصمة أوسلو، وهي المرة الأولى التي تتجاوز الحالات اليومية عتبة الألف شخص منذ بداية الوباء.





وكانت ألمانيا، أعلنت الخميس الماضي، دخولها في موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك تزامنا مع تسجيل قفزة هائلة في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الاخيرة.



