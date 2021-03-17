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محافظات

محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 10 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بحي الكوثر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:15 م
إنشاء 10 بيوت أنوال
إنشاء 10 بيوت أنوال جديدة
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انجي هيبة
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من إنشاء 10 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية 3 مليون و800 ألف جنيه.

وذلك ضمن خطة "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الممول من  البنك الدولي والحكومة، وذلك في  إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة لدعم الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية.

وأوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر أن مساحة  بيت النول ٩٠ متر مربع، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات تمهيدا لتسليمها إلى النساجين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي لدعم وإحياء الصناعات والحرف التراثية، ومساعدة أصحاب تلك الحرف في الارتقاء بها من خلال توفير الامكانات اللازمة لتطوير منتجاتهم.

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