ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل بشأن مكافحة الإرهاب في العراق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:49 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
محمود نوفل
عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني بالعراق اليوم، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.  

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء العراقي؛ فقد ثمن أشاد الكاظمي دور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مشددا علي دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية".  

ووافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب. 

كما أكد  القائد العام للقوات المسلحة على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".  

فيما طالب القائد العام الأجهزة الأمنية  بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".  

كما ناقش الاجتماع، حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات إجرامية تهدد الأمن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي إطار كان، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل قواتنا الأمنية لملاحقة هذه العناصر، بحسب البيان.  

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيًا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية  المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تفجيرات بغداد.. قرارات عاجلة لـ رئيس الوزراء العراقي

رئيس وزراء العراق: معركتنا ضد الإرهاب مستمرة.. ولا تهاون في محاربته

انفجار بغداد.. إقالة قيادات أمنية في العراق وإحالتهم للتحقيق

رئيس الوزراء العراقي يتعهد برد قاسٍ على تفجيرات بغداد

خرق لا نسمح بتكراره.. تفاصيل اجتماع الكاظمي مع قيادات الأمن العراقي

مقتل والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعدل موعد مباراتين فى الدورى الممتاز

حكم فتح القبر على الميت ثاني يوم دفنه.. الإفتاء تجيب

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.. الحكومة تكشف استعدادتها لمواجهة كورونا

أخبار الفن.. تعليق شريف الدسوقي على شائعة دخوله مصحة نفسية.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وتعرضها للخيانة

خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام