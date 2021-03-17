قرار عاجل بشأن مكافحة الإرهاب في العراق

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني بالعراق اليوم، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.





وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء العراقي؛ فقد ثمن أشاد الكاظمي دور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مشددا علي دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية".





ووافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب.





كما أكد القائد العام للقوات المسلحة على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".





فيما طالب القائد العام الأجهزة الأمنية بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر".





كما ناقش الاجتماع، حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات إجرامية تهدد الأمن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به و التهاون معه تحت اي إطار كان، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل قواتنا الأمنية لملاحقة هذه العناصر، بحسب البيان.



