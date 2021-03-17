البحيرة الأولي على مستوى الجمهورية في نسب خفض النمو السكاني والمواليد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على أهمية المشروعات القومية الكبيرة والواعدة والآفاق الإستثمارية التى تتحقق يومًا بعد يوم، وهو ما أسهم بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل وتحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية الواعدة.





وأشاد اللواء المحافظ بجهود وحدة السكان والمجلس القومي للسكان وجميع الجهات المعنية على أرض المحافظة، فيما يتعلق بالقضية السكانية الأمر الذى ادى الى انخفاض معدل النمو السكاني من ٢% إلى ١.٦ % ومعدل المواليد من ٢٨ % إلى ٢١.٨ % لتحتل البحيرة الترتيب الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسب الحماية المحققة.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذى عقد اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة.





وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة .





أشار محافظ البحيرة، إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني خاصة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتضامن الاجتماعي والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالتعاون .





وأكد على ضرورة والتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ _ ٢٠٣٠.





وأعلن المحافظ عن مسابقة بين المدن وجائزة ١٠٠ ألف جنيه لأفضل مركز يحقق افضل النسب خلال عام.





واستعرض الإجتماع الموقف السكاني الحالي للمحافظة والإنجازات التي تمت في مجال السكان، وتم التأكيد على قيام مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة تنشيط دور الجمعيات الأهلية فى مجال تنظيم الأسرة وتقييم عملها فى هذا المجال، وكذا التأكيد على دور الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن بالتنسيق مع وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان للتواصل مع السيدات والتعريف بأماكن ومراكز تقديم الخدمة وأهمية تنظيم الأسرة.





كما أكد الاجتماع على ضرورة قيام وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع الإدارات والجهات الشريكة لتجميع الدراسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ممن يجيدون القراءة والكتابة لإجراء إمتحانات فورية لهم بمقر فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم فى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بكافة القضايا السكانية والقومية.





وأوصي بتكثيف جهود نشر الوعى بالقضية السكانية بكافة الجهات المعنية خاصةً بالمدارس والجامعة وبخطب الجمع ودروس الأحد بالكنائس للتوعية بالقضية السكانية مع تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية وكافة أوجه الحياة بالمجتمع .





وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية في ادارة البرنامج السكاني، كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المركز والقرية ويتم التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان، حيث تم إطلاق حملة تثقيفية للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية تحت شعار ( الخلفة مسؤولية ... شارك في التنمية )





وأكد أن المحافظة تعمل في مجال السكان والتنمية وفق برنامج عمل الحكومة، وكذا الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية من خلال الآتي:-





- خفض معدلات النمو السكاني لتتوازن مع معدلات النمو الاقتصادي





- تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة





- خلخلة الكثافة السكانية وإعادة التوزيع الجغرافي عن طريق فى إقامة المدن الجديدة وإنشاء مناطق صناعية المنطقة الصناعية بحوش عيسى - المنطقة الصناعية بوادي النطرون وكذا المجمع السكنى الحرفى بفرهاش بحوش عيسى





- الاهتمام بنشر الوعي وتصحيح الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة، وتعد محافظة البحيرة أولى المحافظات التي وقعت على ميثاق الأخلاق لمناهضة العنف ضد المرأة.





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