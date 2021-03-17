البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي بعد توقف أسبوعين

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبي، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.









وتم نقل العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني عبر القنوات الفضائية المسيحية "أغابي ومي سات وسي تي في" إلى جانب قناة coc القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية الخاصة بالمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.









وتأمل قداسة البابا تواضروس الثاني في سفر حبقوق، مؤكدا ضرورة أن يتجنب الإنسان حروب عدو الخير الخاص باليأس وعدم الرجاء وكذلك التشكيك، وأن كل هذه الأمور من الممكن التغلب عليها من خلال قراءة الكتاب المقدس بصورة منتظمة.









وقال البابا تواضروس الثاني إن فترة الصوم الكبيرة من أقدس فترات السنة والتى لابد من الاستفادة منها في التقرب إلى الله من خلال الصوم والصلاة والابتعاد عن كل خطية.









وكان قداسة البابا تواضروس الثاني أعلن توقف الاجتماع الأسبوعي مدة أسبوعين بسبب الاحتفال بالعديد من المناسبات الكنسية التى شهدتها الفترة الماضية، من ضمنها عمل الميرون للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة إلى جانب سيامة وتجليس أساقفة جدد، والاحتفال بتذكار مرور 50 عاما على نياحة القديس البابا كيرلس ومرور عام على رحيل نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى السابق، إلى جانب سيامة 19 كاهنا للخدمة في مختلف كنائس الكرازة.









وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء بالذكرى التاسعة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.









وترأس صلوات القداس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور ومشاركة ورهبان أديرة وادى النطرون.









وقام نيافة الأنبا أغابيوس مساء أمسبتطيب جسد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث بمزاره بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور الأباء رهبان الدير.



