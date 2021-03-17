ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي بعد توقف أسبوعين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:29 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبي، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 


وتم نقل العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني عبر القنوات الفضائية المسيحية "أغابي ومي سات وسي تي في" إلى جانب قناة coc  القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية الخاصة بالمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


وتأمل قداسة البابا تواضروس الثاني في سفر حبقوق، مؤكدا ضرورة أن يتجنب الإنسان حروب عدو الخير الخاص باليأس وعدم الرجاء وكذلك التشكيك، وأن كل هذه الأمور من الممكن التغلب عليها من خلال قراءة الكتاب المقدس بصورة منتظمة.


وقال البابا تواضروس الثاني إن فترة الصوم الكبيرة من أقدس فترات السنة والتى لابد من الاستفادة منها في التقرب إلى الله من خلال الصوم والصلاة والابتعاد عن كل خطية.


وكان قداسة البابا تواضروس الثاني أعلن توقف الاجتماع الأسبوعي مدة أسبوعين بسبب الاحتفال بالعديد من المناسبات الكنسية التى شهدتها الفترة الماضية، من ضمنها عمل الميرون للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة إلى جانب سيامة وتجليس أساقفة جدد، والاحتفال بتذكار مرور 50 عاما على نياحة القديس البابا كيرلس ومرور عام على رحيل نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى السابق، إلى جانب سيامة 19 كاهنا للخدمة في مختلف كنائس الكرازة.


وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء بالذكرى التاسعة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.


وترأس صلوات القداس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور ومشاركة ورهبان أديرة وادى النطرون.


وقام نيافة الأنبا أغابيوس مساء أمسبتطيب جسد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث بمزاره بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور الأباء رهبان الدير. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم

لمناقشة أمور الخدمة.. البابا تواضروس يستقبل أسقفي بنسلفانيا وباريس

تجليس الأنبا أغابيوس أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

اليوم .. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقفها أسبوعين

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة .. ظهور جسم غريب ببحيرة يحير رواد مواقع التواصل

سوريا.. قرار عاجل بشأن مواجهة فيروس كورونا في المدارس

احتفال بـ الهَرش.. لاعبو بيراميدز يسخرون من فريق نامونجو التنزاني

مبروك كسبت جائزة.. خدعة جديدة يستخدمها النصابون | تفاصيل مثيرة

السعودية تسجل 393 إصابة جديدة و7 وفيات بـ كورونا

خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير