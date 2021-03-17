الصحة العالمية تكشف موعد وصول لقاح كورونا إلى سوريا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن سوريا ستتسلم خلال أسابيع أول لقاحات COVID-19 من مبادرة كوفاكس العالمية ، مما يسمح لها ببدء برنامجها الوطني للتلقيح في وقت مبكر من الشهر المقبل.





وبحسب شبكة بي بي سي الإخبارية، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية أن ذلك سيسمح لسوريا لبدأ برنامجها الوطني للتلقيح في وقت مبكر من الشهر المقبل.





وقالت أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية فى دمشق، إنه سيتم تسليم 336 ألف جرعة إلى شمال غرب سوريا غير الخاضعة للسيطرة الحكومية من خلال شركاء عابرين للحدود من معبر غازي عنتاب التركي.





واضافت انه سيتم تسليم حوالي 90ألف جرعة لقاح إلى شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد ، مع فرق متنقلة للوصول إلى المخيمات التى تعيش بها عشرات الآلاف من العائلات النازحة.





وتابعت، حديثها قائلة ان حملة COVAX تضمن الوصول العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم وتعد مصدر ارتياح لبلد مزقتها الحرب وتعرض نظامه الصحي وموارده المالية لضغوط شديدة.





وواصلت، قائلة"نشهد زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى سوريا،لكننا بحاجة إلى مزيد من البيانات التفصيلية لفهم الوضع الوبائي فى سوريا ".





وتم الإبلاغ عن 45453 حالة إصابة و 1761 حالة وفاة في جميع أنحاء سوريا منذ ظهور الحالات الأولى قبل عام ، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية.





ويعد العاملون فى القطاع الصحي والأخصائيون الاجتماعيون في الخطوط الأمامية من بين أول 3٪ من السكان سيتم تطعيمهم بحلول شهر (يونيو) عندما تبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك لـ 17٪ من السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 55-60 عامًا فصاعدًا والذين يعانون من أمراض مزمنة.



