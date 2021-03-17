انطلاق فعاليات أهم وأكبر مؤتمر طبي للأطفال في أسوان ..شاهد

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء ، فعاليات أهم وأكبر مؤتمرات طب الأطفال علي مستوي الجمهورية والذي تستضيفه جامعة أسوان والذي يعقد بعنوان ( Back to Basics in Pediatrics).





وأكد الدكتور أحمد غلاب علي أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش أهم وأحدث ما توصلت إليه العلوم على مستوى العالم وذلك بحضور نخبة من أساتذة طب الأطفال من الجامعات المختلفة داخل وخارج مصر والذي بدوره يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين الأطباء كبارهم وصغارهم ، ويأتي ذلك في إطار تبادل الخبرات الطبية في هذا التخصص الدقيق بين كبار الأطباء وشباب الأطباء.





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ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب انه لا شك أن هذا المؤتمر قد حظي بأعلى درجات التنظيم ضمن فريق متخصص وأحدث طرق لعرض المعلومات بطريقة فعالة جذابة ومما يزيد المؤتمر تميزََا هو ورش العمل المُلحقة به والتي ما هي إلا خلاصة خبرات الأطباء الكبار في تخصص طب الأطفال ونقلها إلي شباب الأطباء.





فيما أشار الدكتور بهاء الهوري رئيس قسم الاطفال ومقرر المؤتمر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للواجهة فيروس كورونا والتي تتبعها الدولة والتي يتمثل بعضها في الآتي كالتباعد الاجتماعي بين الحضور بمسافة لا تقل عن 1 متر بين مقاعد الحضور أو في الطرقات وداخل الفندق وكذلك ارتداء الكمامات والاقنعة الراقية طوال فترة المؤتمر فضلا عن استخدام المطهرات المختلفة والكحول بطريقة مستمرة وكذلك توافر أجهزة قياس درجات الحرارة وذلك بطريقة مستمرة ودورية أيضََا طوال فترة المؤتمر داخل الفندق.





وكذلك تم تنفيذ المعلومات الواردة إلينا من الجهات المختصة بتنظيم المؤتمرات على مستوى الجمهورية والتي تتعلق بالأحداث الراهنة لفيروس كورونا المستجد حيث تم تقسيم الحضور الي ثلاث مجموعات بحيث يتثني لكل مجموعة الحضور يوم واحد فقط في الفندق بينما يمكنها متابعة أحداث المؤتمر الشيقة عن طريق البث الحي على محركات البحث المختلفة.





وكان ذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان والعديد من الأساتذة المتخصصين.



