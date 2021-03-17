مجموعة بيراميدز بالكونفدرالية.. الرجاء يهزم نكانا 2-0 ويتساوى مع السماوي

أنهى فريق الرجاء البيضاوي، مباراته أمام نادي نكانا الزامبي بالفوز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.





أخفق لاعبو الرجاء في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، وسط تراخي دفاعات فريق نكانا، أتيحت للحافيظي فرصتين محققتين للتقدم في النتيجة منها انفراد مع حارس نكانا، كما أضاع مالونغو هدفا آخر تصدى له حارس الفريق الزامبي.





وفي شوط المباراة الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الرجاء في الدقيقة ٤٧، سجلها سفيان رحيمي ليعلن تقدم الفريق المغربي.





وفي الدقيقة ٨٧ تمكن لاعبو الرجاء من انهاء آمال فريق نكانا، وسجل نوح السعداوي الهدف الثاني لينتهي اللقاء بهدفين دون رد.





وانتهت المباراة بفوز الرجاء بهدفين دون رد، ليتساوى مع بيراميدز في النقاط ويصبح كل منهما ٦ نقاط في المركزين الاول والثاني، اما فريقي نامونجو ونكانا في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.