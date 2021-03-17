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توك شو

ماك شرقاوي: أمريكا تريد بناء تحالف جديد في شرق آسيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:01 م
بايدن وبوتين
بايدن وبوتين
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البهى عمرو
قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكى بايدن بدأ يهاجم روسيا والصين، موضحًا أنه حسّن علاقته بحلف الناتو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن بايدن منذ توليه الحكم يؤكد أن أمريكا ستواجه أعداءها الأصليين وهما روسيا والصين.

ولفت إلى أن أمريكا تريد بناء تحالف جديد فى شرق آسيا ويطلق عليه الناتو الآسيوي لتحجيم الصين.

وأشار إلى أنه يتوقع صداما اقتصاديا بين أمريكا والصين، ومشكلات بين أمريكا مع الصين وروسيا.

وأوضح أن هناك اتهامات من بايدن ضد بوتين، والرئيس الأمريكى وصف الرئيس الروسي بأنه قاتل وسيدفع الثمن، مختتما "انتهاء شهر العسل بين روسيا وتركيا في سوريا".

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