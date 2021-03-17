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مرأة

بطرق مختلفة..شاهد جيجي حديد مع مولودها الجديد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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ريهام قدري
شاركت عارضة الازياء جيجي حديد في الآونة الأخيرة عدة حالات عن حياتهااليومية مع المولود الجديد ، حيث عرضت صورًا لغرفة اللعب الخاصة بها ، وكيف اختارت لون جدار الحضانة الخاص بابنتها ، من بين أشياء أخرى غير مرئية.

كالعادة امتنعت حديد عن إظهار وجه ابنتها. في الماضي ، عندما تشاركت هي ومالك الصور ، كانا يظهران شيئًا غامضًا - مثل اليد والرأس والأصابع - ولكن لم يظهر وجهها مطلقًا. قد لا يشعر الزوجان بالراحة في إظهار وجهها للعالم حتى الآن ،

ووضعت جيجي صورة شخصية جميلة لها ولابنتها في إحدى قصصها على Instagram. في ذلك ، يمكن رؤيتها وهي تمسك برأسها وهي تغفو. يقول النص الموجود على الصورة: "الأفضل" مع رمز تعبيري على شكل قلب.


بطرق مختلفة..شاهد جيجي حديد مع مولودها الجديد
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