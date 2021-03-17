بطرق مختلفة..شاهد جيجي حديد مع مولودها الجديد

شاركت عارضة الازياء جيجي حديد في الآونة الأخيرة عدة حالات عن حياتهااليومية

مع المولود الجديد ، حيث عرضت صورًا لغرفة اللعب الخاصة بها ، وكيف اختارت لون جدار الحضانة الخاص بابنتها ، من بين أشياء أخرى غير مرئية.





كالعادة امتنعت حديد عن إظهار وجه ابنتها. في الماضي ، عندما تشاركت هي ومالك الصور ، كانا يظهران شيئًا غامضًا - مثل اليد والرأس والأصابع - ولكن لم يظهر وجهها مطلقًا. قد لا يشعر الزوجان بالراحة في إظهار وجهها للعالم حتى الآن ،



