الصحة الكويتية: 8 حالات وفاة و1504 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأربعاء، تسجیل 1504 إصابات جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات ال24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 213 ألفا و673 حالة، .





في حین تم تسجیل 8 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1194 حالة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 219 حالة؛ لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 14206 حالات.



