بوابة التعلم الإلكتروني بـ عين شمس .. تخدم أكثر من 200 ألف طالب في 15 كلية .. 100 ألف مقرر في مختلف المجالات.. وتطبيق الكود الأخلاقي من العام المقبل

_تطبيقه من العام المقبل.. جامعة عين شمس تصدر قرارا مهما للطلاب
_تخدم أكثر من 200 ألف طالب ... بوابة التعلم الإلكتروني الجديدة لجامعة عين شمس
نشرت جامعة عين شمس، فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة التعلم الإلكتروني الجديدة لجامعة عين شمس "ASU2Learn" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط اضغط هنا.
كما أعلن مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق المنصة الرسمية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn و التي تعد نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني يقدمها قطاع شؤون التعليم والطلاب - جامعة عين شمس وإدارة تطوير التعليم بالجامعـة لطلابه باعتباره منظومة متكاملة قائمة على أفضل تطبيقات التعلم الا٦لكتروني في العالم بحسب تصنيف Gartner .
واستعرضت الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في أكثر من ١٥ كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.
مع العلم أنه تم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الانجاز الالكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والاحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب على أحدث طرق وأساليب التعلم.
ويأتي ذلك بهدف توفير تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب من خلال منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمسASU2LEARN.
صرح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث بأن جامعة عين شمس بصدد إصدار كود أخلاقي للجامعة، موضحا أن ولي أمر الطالب سيوقع على ضرورة التزام الطالب بهذه القواعد ( اخلاقيات الجامعة) وسيتم تطبيقه من العام القادم.
وأشار الدكتور ايمن صالح، إلى أن الجامعة ستسعى لنشره في بقية الجامعات،وياتي هذا في اطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس وللحديث عن العنف ضد المرأة وكيف يمكن التعامل معه .
كما تحدث الدكتور ايمن صالح عن العنف ضد المرأة ، وأشكاله ، مشيرا إلي أن وحدة المرأة المعنفة بمستشفي الدمرداش والتى افتتحت في ديسمبر الماضى استفاد من خدماتها حتى الآن ١٩٤ سيدة ، موضحًا أن الوحدة تقدم خدمات طب نفسي و طب شرعى وأمراض النساء علي مدار ال ٢٤ ساعة .
كما تطرق إلي قضية تمكين المرأة مؤكدا أن المرأة بجامعة عين شمس حققت ذلك بشكل كبير فما يقرب من ٥٥ % من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيدات ،كما أن القيادات العليا في الجامعة( 75) وظيفة تشغل السيدات 45 % منها.
من جانبها أكدت الدكتورة هند الهلالي أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة تضع من القوانين ما يساعد علي تمكين المرأة وتحقيق بيئة جامعية آمنة لها خالية من التنمر، التميز ، التعنيف النفسي ، متطرقة إلي دور وحدة مناهضة العنف والتحرش في تحقيق ذلك .
واضافت أن الوحدة كانت تعمل داخل أسوار الجامعة ومع زيادة حزم الخدمات التى تقدمها مثل ورش العمل وتنمية المهارات النفسية والجسدية ومع دعم الجامعة أصبحت تقدم خدماتها خارج أسوار الجامعة داخل المجتمع المدنى ( مترو الانفاق - النوادى ) بالإضافة إلي حملات اونلاين علي موقع الجامعة .
كما تحدثت عن العنف ضد المرأة مشيرة إلي أنه ينقسم إلي عنف نفسي أو جسدى مقدمة تعريف للمرأة المعنفة، مؤكدة أن العنف النفسي هو النوع الموجود داخل الجامعة في شكل تنمر أو تحرش .
وتناولت خطوات التحقق من الشكاوى التى تصل إلي الوحدة ، مشيرة إلي أن ذلك يتم من خلال لجنة من الاخصائيين عن طريق قياسات وطرق علمية وفي حالة إثبات الواقعه يتم عقد مجلس تأديبى سريع ولا يقف الأمر عند ذلك ، بل يمتد لتقديم الدعم النفسي المرأة التى تعرضت لأى شكل من أشكال العنف النفسي، كذلك يتم تقديم الدعم والعلاج النفسي للشخص الذي تم عقابه أو الشكوى في حقه وذلك لتقويم سلوكه.
ولفتت إلي أن العقوبات بالنسبة للطلاب قد تكون توبيخ ، لوم ، حرمان من بعض المميزات، أما في حالات اعضاء هيئة التدريس يكون العقاب أكثر شدة وقد يصل الي الفصل .