طرح برومو مسلسل ضل راجل لـ ياسر جلال

طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لمسلسل ضل راجل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل على قناة الحياة عبر حسابه على فيسبوك.

وكان قد كشف كشف صدى البلد سر صورة أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي مع أبطال مسلسل "ضل راجل"، والتي أثارت اليوم جدلا على السوشيال ميديا، حيث تساءل الجمهور عن سبب تواجده في مكان تصوير المسلسل وتوقع البعض مشاركته كضيف شرف في المسلسل.





وعلم "صدى البلد" أن سبب وجود أيمن أشرف في لوكيشن التصوير .. كان من أجل زيارة صديقه النجم ياسر جلال الذي تربطه علاقه وطيدة به .. وليس من أجل ظهوره كضيف شرف في المسلسل كما توقع البعض".

وظهر أيمن أشرف، داخل كواليس العمل في صورة تجمع بينه وبين الفنانة نور اللبنانية ونرمين الفقى وياسر جلال وباقى فريق العمل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجددًا مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضًا يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.