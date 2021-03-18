محافظ كفر الشيخ يكشف عن تفاصيل حادث وقع على الطريق الساحلي الدولي لحظة مروره.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن هناك حادث قد وقع على الطريق الدولي الساحلي تصادف وقوعه عند مروري بالطريق لافتتاح إحدى مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية الأولى المصرية أن الحادث كان به 5 إصابات وبعضها خطير وتم التعامل من رئيس هيئة الإسعاف المصرية، استدعى سيارات إسعاف سريعا ووزارة الصحة جهزت المستشفيات.





وتابع محافظ كفر الشيخ أن هناك حالات إصابات خطيرة في العظام وفقرات العنق والمساعدة كانت يجب أن تتم بطريقة طبية تجنبا للمضاعفات وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.





وأشار نور الدين إلى أنه كان هناك تجمع للأهالي بعد وقوع الحادث ولكن كان يجب أن يتم نقل الحالات للمستشفيات والتعامل الطبي معهم في الحال.