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أخبار العالم

اليمن.. المضادات الأرضية تتصدى لطائرتين مسيّرتين في سماء عدن

الخميس 18/مارس/2021 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت مصادر عسكرية يمنية في عدن، إن المضادات الأرضية أطلقت نيرانها باتجاه طائرتين مسيَّرتين حلَّقتا قرب قصر معاشيق الرئاسي.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن المصادر قولها إن المضادات الأرضية أطلقت رصاصًا كثيفًا وبشكل متفرق، في أكثر من مديرية من مديريات عدن، مساء الأربعاء، بشكل مفاجئ.

وأوضحت المصادر العسكرية أن "إطلاق النار جاء للتصدي لطائرتين مسيَّرتين يشتبه بتبعيتهما لميليشيات الحوثيين، حلَّقتا فوق سماء مدينة كريتر في مديرية صيرة التي يقع فيها القصر الرئاسي، في منطقة معاشيق، مقر الحكومة اليمنية، في محاولة لإسقاطهما".

ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين غاضبين قصر معاشيق الرئاسي في عدن، الثلاثاء، احتجاجًا وتنديدًا بحالة التدهور غير المسبوقة في الخدمات الضرورية، وتردي الأوضاع المعيشية، والاقتصادية، وانقطاع الرواتب.

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